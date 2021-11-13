Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'de 12.hafta maçında Kahta 02 Spor kendi evinde Belediye Kütahyaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-11-13 12:40:45
TFF 3.Lig'de 12.hafta maçında Kahta 02 Spor kendi evinde Belediye Kütahyaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman?
Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı 13 Kasım Cumartesi 13:00'da oynanacak.
Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı hangi kanalda?
Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçını ulusal ve yerel kanal vermezken kulüplerin sosyal medya hesabından yayınlaması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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