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TIMETURK / SPOR / Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de 12.hafta maçında Kahta 02 Spor kendi evinde Belediye Kütahyaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-11-13 12:40:45
Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de 12.hafta maçında Kahta 02 Spor kendi evinde Belediye Kütahyaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı ne zaman?

Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı 13 Kasım Cumartesi 13:00'da oynanacak.

Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı hangi kanalda?
Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçını ulusal ve yerel kanal vermezken kulüplerin sosyal medya hesabından yayınlaması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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