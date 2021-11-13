Kahta 02 Spor - Belediye Kütahyaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de 12.hafta maçında Kahta 02 Spor kendi evinde Belediye Kütahyaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?