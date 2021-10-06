Kahramanmaraşspor - Çorum FK canlı izle!
Kahramanmaraşspor kendi seyircisi önünde Çorum FK'yı konuk ediyor.
2021-10-06 09:33:00
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 6.hafta maçları başlıyor.
Kahramanmaraş - Çorum FK maçı ne zaman?
Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Çorum FK, KahramanMaraş'a konuk oluyor. Kahramanmaraş - Çorum FK maçı bugün saat 14:30'da başlarken mücadele hakem Veli Okur düdük çalacak.
Canlı yayın varmı?
Kahramanmaraşspor - Çorum FK maçını hiçbir televizyon kanalı canlı yayınlamayacağı belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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