Kahramanmaraşspor - Afyonspor maçını canlı izle! 3.Lig
3.Lig'de 34. haftasında play off hesapları yapan Afjet Afyonspor, Kahramanmaraşspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadeleyi televizyon başında izlemek istiyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu karşılaşma hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-04-09 13:17:54
3.Lig'de 34. haftasında play off hesapları yapan Afjet Afyonspor, Kahramanmaraşspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadeleyi televizyon başında izlemek istiyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu karşılaşma hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Kahramanmaraşspor - Afyonspor maçı hangi gün ve saatte?
Kahramanmaraşspor - Afyonspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'da oynanacak.
Kahramanmaraşspor - Afyonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Kahramanmaraşspor - Afyonspor maçı Kanal 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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