Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda kupa Sırbistan’ın

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan, Fransa'yı 63-54 yenerek şampiyon oldu.

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-11 üstün tamamlayan Sırbistan, devre arasına da 31-26 önde girdi.

İkinci devrede skor avantajını koruyan Sırbistan, üçüncü periyodunu 48-40'lık skorla önde geçtiği mücadeleyi 63-54 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Sırbistan'da Yvonne Anderson 18 sayı, 4 asist, Jelena Brooks 15 sayı, 5 ribaunt, Sonja Vasic ise 12 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadı. Fransa'da Valeriane Vukosavljevic'in 15, Marine Johannes'in 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Böylece Sırbistan, 2015'ten sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fransa ise üst üste 5. finalden mağlup ayrıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.