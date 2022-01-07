Kaan Ayhan'dan can sıkan haber! Avcı'dan yeni liste...
Trabzonspor'da savunmacı hareketliliği hız kazandı. Milli stoper Kaan Ayhan için Sassuolo'nun bonservis beklentisinin fazla olması sonrasında alternatifler de gündeme geldi.
2022-01-07 06:40:42
Trabzonspor 'un ilgilendiği Kaan Ayhan transferinin Sassuolo kulübünün yüksek beklentileri nedeniyle zora girmesinin ardından Abdullah Avcı, yönetim kuruluna zaten isimleri önceden belirlenen ve ön görüşmeler yapılan diğer isimlerle temasa geçilmesi için yeni bir liste sundu.
Milli futbolcu bu sezon İtalyan ekibinde 10 maçta sadece 583 dakika şans bulsa da Yeşil-Siyahlılar'ın yüksek bonservis istemesi transferi bir hayli zorlaştırıyor.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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