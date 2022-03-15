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Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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TIMETURK / SPOR / Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus kendi saha ve seyircisi önünde Villarreal'i ağırlıyor. Peki Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

8 Dakika Önce
2022-03-15 23:42:45
Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus kendi saha ve seyircisi önünde Villarreal'i ağırlıyor. Peki Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta?

Juventus - Villarreal maçı 16 Mart Çarşamba gecesi saat 23:00'da İtalya'da oynanacak.

Juventus - Villarreal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus - Villarreal maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. .

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