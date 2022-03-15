Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus kendi saha ve seyircisi önünde Villarreal'i ağırlıyor. Peki Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?