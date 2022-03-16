Juventus - Villarreal maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-1'in rövanşında Juventus kendi evinde İspanyol temsilcisi Villarreal konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?