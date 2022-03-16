Juventus - Villarreal maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-1'in rövanşında Juventus kendi evinde İspanyol temsilcisi Villarreal konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-16 20:47:02
Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-1'in rövanşında Juventus kendi evinde İspanyol temsilcisi Villarreal konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Juventus - Villarreal maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.
Juventus - Villarreal maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
Juventus - Villarreal maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek.
YORUMLAR (0)