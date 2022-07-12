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TIMETURK / SPOR / Juventus Türk oyuncuyu transfer etti

Juventus Türk oyuncuyu transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 17 yaşındaki Almanya doğumlu Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı kadrosuna kattı.

4 Saat Önce
2022-07-12 16:01:25
Juventus Türk oyuncuyu transfer etti

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medyadaki genç takım hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile forvet Ivano Srdoc'un 19 yaş altı takımına transfer edildiğini duyurdu.

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Her iki oyuncu da 2025 yılına kadar kendilerini siyah-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bayern Münih altyapısında yetişen Kenan Yıldız, daha önce 17 Yaş Altı Türk Milli Takımı'nda da forma giydi. AA .

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