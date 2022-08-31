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Juventus - Spezia maçını canlı izle! İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 4.haftasında Juventus kendi saha ve seyircisi önünde Spezia'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Juventus - Spezia maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Juventus - Spezia maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

4 Saat Önce
2022-08-31 20:47:35
Juventus - Spezia maçını canlı izle! İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 4.haftasında Juventus kendi saha ve seyircisi önünde Spezia'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Juventus - Spezia maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Juventus - Spezia maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta?

Juventus - Spezia Serie A'nın 4.haftasında kozlarını paylaşıyor. Juventus - Spezia maçı bu akşam saat 21:30'da oynanacak.

Juventus - Spezia maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus - Spezia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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