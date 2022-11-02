Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI İZLE
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus 6.hafta maçında Fransız devi PSG'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Juventus - PSG maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-11-02 00:06:28
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus 6.hafta maçında Fransız devi PSG'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Juventus - PSG maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?
Juventus - PSG Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 6.hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 2 Kasım Çarşamba akşamı saat 23:00'da oynanacak.
Juventus - PSG form durumu
Juventus 5.hafta sonunda 3 puanla 3.sırada yer alırken deplasman ekibi PSG ise 11 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Juventus - PSG maçının muhtemel 11'i
Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic
PSG: Donarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Sanches, Verratti, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar.
Juventus - PSG maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Juventus - PSG Şampiyonlar Ligi mücadelesi yayıncı kuruluş olan EXXEN dijital platformundan naklen yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)