Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI İZLE

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus 6.hafta maçında Fransız devi PSG'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Juventus - PSG maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?