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TIMETURK / SPOR / Juventus - Malmö maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Juventus - Malmö maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6.hafta maçında Juventus kendi evinde Malmö'yü ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

23 Dakika Önce
2021-12-08 18:30:33
Juventus - Malmö maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6.hafta maçında Juventus kendi evinde Malmö'yü ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

Juventus - Malmö karşılaşması bugün saat 20:30'da başlayacak.

Juventus - Malmö maçı hangi platformda?

Juventus - Malmö karşılaşması EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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