Juventus - Malmö maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6.hafta maçında Juventus kendi evinde Malmö'yü ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?