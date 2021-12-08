Juventus - Malmö maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6.hafta maçında Juventus kendi evinde Malmö'yü ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
2021-12-08 18:30:33
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6.hafta maçında Juventus kendi evinde Malmö'yü ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan naklen yayınlanacak?
Juventus - Malmö karşılaşması bugün saat 20:30'da başlayacak.
Juventus - Malmö maçı hangi platformda?
Juventus - Malmö karşılaşması EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)