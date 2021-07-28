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TIMETURK / SPOR / Judoda Türkiye'yi temsilcisi Zgank çeyrek finalde

Judoda Türkiye'yi temsilcisi Zgank çeyrek finalde

Judoda 90 kiloda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, son 16 turunda ABD'li Colton Brown'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

4 Saat Önce
2021-07-28 08:54:02
Judoda Türkiye'yi temsilcisi Zgank çeyrek finalde

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, son 16 turunda ABD'li Colton Brown'a üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, ABD'li rakibini waza-ari ile yendi ve çeyrek finale çıkmayı başardı.

Mihael Zgank, çeyrek finalde Hollandalı Noel van T End ile karşılaşacak.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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