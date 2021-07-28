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TIMETURK / SPOR / Judoda milli sporcu Zgank final şansını kaybetti

Judoda milli sporcu Zgank final şansını kaybetti

Judoda 90 kilo yarı final mücadelesinde Alman rakibi Eduard Trippel'e yenilen ve final şansını yitiren milli sporcu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesi yapacak.

4 Saat Önce
2021-07-28 13:31:56
Judoda milli sporcu Zgank final şansını kaybetti

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda milli sporcu Mihael Zgank, Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo yarı final mücadelesinde Alman Eduard Trippel ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, rakibine waza-ari ile mağlup oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da izlediği yarı final maçında rakibine mağlup olan Mihael Zgank, Özbek Davlat Bobonov ile bronz madalya mücadelesi yapacak.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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