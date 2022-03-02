Süperlig'de istediği sırada olamayan Beşiktaş'a bir darbe de oyuncusu Josed De Souza'dan geldi. Kulüpten edinilen bilgilere göre Josef De Souza sakatlandı. Josed De Souza sakatlandı mı ? I Josef De Souza ne zaman dönecek? İşte detaylar...

SüperLig'in 28. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, ortasaha oyuncusu Josef De Souza'nın sakatladığı duyurdu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza, 27. haftada Demir Grup Sivasspor maçının 57. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil olarak, formasına kavuşmuştu. Yeniden sahalara dönmüş olan tecrübeli futbolcu yeni bir sakatlık haberi ile şok oldu.

Beşiktaştan JK'den Josef de Souza'nın sağlık durumu hakkında, "Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Tedavisine başlanan oyuncunun yeniden yeşil sahalara döneceği hakkında ise kesin bir bilgi verilmedi. .