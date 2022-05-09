Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki öldü mü? Jody Lukoki neden öldü? Jody Lukoki hangi takımda oynuyordu? Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Futbola Ajax'ta başlayan Jody Lukoki, Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets, Yeni Malatyaspor ve Twente'de forma giymişti. Genç oyuncunun ölüm haberi spor severleri üzdü.

Jody Lukoki kimdir? Jody Lukoki öldü mü? Jody Lukoki neden öldü? Jody Lukoki hangi takımda oynuyordu? Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Futbola Ajax'ta başlayan Jody Lukoki, Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets, Yeni Malatyaspor ve Twente'de forma giymişti. Genç oyuncunun ölüm haberi spor severleri üzdü.

Jody Lukoki kimdir?

Jody Lukoki 15 Kasım 1992 yılında dünyaya geldi. Lukoki Demokratik Kongolu millî futbolcudur. Orta saya mevkiinde oynayan Jody Lukoki son olarak FC Twente takımında forma giyiyordu. Jody Lukoki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması da giymişti. Jody Lukoki, kız arkadaşına saldırdığı gereçkesiyle 2022'nin şubat ayında Twente ile olan sözleşmesi feshedilmişti.

Jody Lukoki öldü mü?

Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'den acı haber geldi. Geçen yıl Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki'nin ölümü spor camiasında üzüntüye neden oldu.

Jody Lukoki neden öldü?

Jody Lukoki'nin ölüm nedenine dair henüz açıklama yapılmadı. Jody Lukoki, 29 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Jody Lukoki hangi takımda oynuyordu?

Young Boys ve Ajax altyapılarında eğitim alan Jody Lukoki, futbola Ajax'ta başladı. Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets, Yeni Malatyaspor ve Twente'de forma giydi.

Son olarak Hollanda ekibi Twente'de forma giyen Jody Lukoki, kız arkadaşına saldırdığı gereçkesiyle 2022'nin şubat ayında sözleşmesi feshedilmişti.

Hollanda U19, U20 ve U21 takımlarında forma giyen Jody Lukoki, 3 kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giymişti. .