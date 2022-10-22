Jesus'tan sözleşme açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sözleşme uzatma ile ilgili gelen soruya da cevap veren Jesus, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Jesus, "Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Sadece Süper Lig seviyesinde değil, iki takım adına da belki de Avrupa futbolunun zirve kalitesinde bir futbol vardı" dedi.

Sözleşme uzatma ile ilgili gelen soruyu da cevaplandıran Portekizli hoca, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum" dedi. .