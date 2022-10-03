Jesus: Bu sene şampiyonluğa oynayan 5 takım var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 'Bu sene şampiyonluğa oynayan 5 tane takım var. Geçen sene Trabzonspor çok önde götürmüştü. Bu sene takımlar çok yatırım yaptı. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe’yi favori olarak görmedim. Favori sahada gösterilir' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Bu akşamki sonuçtan dolayı memnun olmadığını aktaran Jesus, “Düşünüyorum ki Beşiktaş'ı da memnun etmedi. İki takım da kazanmak için oynadı. İlk 70 dakikada daha iyi olan bizdik. Daha fazla şut çeken, pozisyona giren bizdik. Son 15-20 dakikada Beşiktaş daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler oyun anlamında onları yukarıya çekti. Bizim iki tane girdiğimiz pozisyon vardı son 15 dakikada. Büyük ve güzel bir maçtı. Maçın hızı, teknik ve taktik anlamda güzeldi. Dünyadaki büyük derbilere baktığımızda bugünkü maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel bir atmosfer yarattılar. Oyuncular da rakiplerine, kulüplerine saygı göstererek oynadı. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe futbolcularını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kalitesi yüksek bir takımla oynadıklarını aktaran deneyimli teknik adam, “Bugün çok iyi organize olan takıma karşı oynadık. Kaliteli oyuncuları olan ve Fenerbahçe'ye benzer kalitede bir takıma karşı oynadık. Diğer oynadığımız maçlara kıyasla daha dengeliydi. Milli takıma 13-14 oyuncu veren takımlar bu tarz sıkıntılar yaşıyor. Ama bundan Valencia'yı hariç tutuyorum, kendisi yüksek bir seviyede oynadı” ifadelerini kullandı.

"SON 15 DAKİKA DIŞINDA YAKALADIKLARI BAŞKA POZİSYON YOKTU"

Beşiktaş'ın maç içerisinde birçok kez ofsayta yakalanmasını da değerlendiren Jesus, bunun özel olarak çalışmadığını belirterek, "Defansif olarak uygulamak istediğimiz fikirleri rakibimiz kim olursa olsun değişmiyor. Oyuncularımızın bizim istediğimiz şeyleri uygulaması için uğraşıyoruz. Beşiktaş'a karşı yaptığımız bir durum değildi. Fenerbahçe defansif anlamda kuvvetli ve bize gol atılması kolay değil, bu durum da oyuncu kalitesinden kaynaklanıyor. Bugün son 15 dakikada yakaladıkları pozisyon dışında başka bir pozisyon yoktu. Bu da ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor defansif oyunumuzun” açıklamasında bulundu.

"OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ BEKLEDİĞİMİZ KATKIYI VERMEDİ"

Yaptığı oyuncu değişikliklerinden istenilen verimi alamadıklarını aktaran Portekizli teknik adam, "Bugünkü oyuncu değişiklikleri daha önceki maçlara kıyasla beklediğimiz katkıyı veremedi. Her maçta 5 oyuncu değiştiriyorum ama bugün sonradan giren oyuncular, 11'de oynayan oyuncularla aynı seviyeyi gösteremedi. Rossi'yi saymıyorum, son 5 dakikada girdi. Oyuna giren ilk 3 oyuncu sonrasında takım taktiksel kalitesini kaybetmeye başladı. Beşiktaş'ta giren oyuncular olumlu anlamda katkı sağladı. İlk 70 dakika boyunca biz rakibe topu vermemiştik. Bizde sonradan oyuna giren oyuncular performansı yukarıya çekemedi” şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN NEDEN BU MAÇIN FAVORİSİ OLDUĞUNU ANLAMIYORUM"

Fenerbahçe'nin maç öncesinde favori olarak gösterilmesiyle ilgili ise Jesus şunları söyledi:

“Fenerbahçe'nin neden bu maçın favorisi olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş'ın da çok iyi ve kaliteli oyuncusu var, şampiyonluk için yarışıyorlar. Dengeli maç ve dengeli bir lig. Bu sene şampiyonluğa oynayan 5 tane takım var. Geçen sene Trabzonspor çok önde götürmüştü. Bu sene takımlar çok yatırım yaptı. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe'yi favori olarak görmedim. Favori sahada gösterilir. İki takım da iyi oynadı ve şampiyonluğa oynayacağını gösterdi."

"İLK YARIDA CITY 4-0 ÖNDEYDİ, RAKİBİN FAUL YAPACAK VAKTİ OLMADI"

Bugün oynanan Manchester City-Manchester United maçında 12 faul yapılmasına rağmen Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde 36 faul olduğunun hatırlatılması üzerine ise Jorge Jesus, “City ve United'ın oyuncuları teknik anlamda çok kaliteli. Çoğu zaman faul yapmalarına gerek bile kalmıyor. Bu yüzden o takımlarda oynuyorlar. Bugün iki takıma baktığımız zaman ilk yarıda 5 faulümüz vardı. İki takımın da toplam 15 faul yaptığını düşünürsek normal. Maçın yoğunluğuna baktığımızda bu normal. İlk yarıda City 4-0 öndeydi, rakibin faul yapacak vakti olmadı, fark bu yüzden kaynaklanıyor” dedi. DHA

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