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İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı

TIMETURK / SPOR / İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı

İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı

Tokyo Olimpiyatları'na cimnastikte ilk kez tamamı İzmir'de yetişen 5 sporcuyla birden katılan Türkiye, erkeklerde 7 final sevinci yaşadı.

3 Saat Önce
2021-07-24 17:14:31
İzmirli cimnastikçiler Tokyo'da tarih yazdı

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Japonya'da dün başlayan organizasyonda yarışan cimnastikçelerimizden dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı İbranim Çolak halkada, Avrupa Şampiyonası'nda paralel barda üst üste 2 altın madalya kazanan Ferhat Arıcan paralelde, Dünya Şampiyonası'nda paralelde ikinciliği bulunan Ahmet Önder genel tasnif ve atlama masasında, son Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil, genel tasnif, halka ve atlama masasında finale kaldı.

İbrahim halkada, Ferhat paralelde, Adem atlama masasında finallere dördüncü sırada kalarak madalya iddialarını kanıtladı. Genel tasnif finalleri 28 Temmuz Çarşamba, atlama masası finalleri 1 Ağustos Pazar, halka finalleri 2 Ağustos Pazartesi, paralel finali 3 Ağustos Salı günü yapılacak.

Sporcularımız, ülkemize olimpiyatlarda cimnastikte tarihinin ilk madalyalarını getirmeye çalışacak. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'nda Göksu Üçtaş Şanlı, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan olimpiyatlarda mücadele etmişti. Cimnastikte Tokyo Olimpiyatları'na kota alan tek kadın sporcumuz olan Nazlı Savranbaşı da Japonya'da yarın sahne alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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