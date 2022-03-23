İtalya U19 - Almanya U19 maçı canlı yayınlanacak mı?
UEFA U19 Şampiyonası Elemelerinde heyecan devam ediyor. İtalya U19 - Almanya U19 karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
2022-03-23 12:20:25
UEFA U19 Şampiyonası Elemelerinde heyecan devam ediyor. İtalya U19 - Almanya U19 karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
İtalya U19 - Almanya U19 maçı 23 Mart Çarşamba günü saat 13:30'da oynanacak.
İtalya U19 - Almanya U19 maçı canlı yayınlanacak mı?
İtalya U19 - Almanya U19 maçı Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır. .
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