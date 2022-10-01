İtalya Serie A | Inter - Roma maçını canlı izle

İtalya Serie A'nın 8.haftası dev bir maça sahne oluyor. Inter kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Roma'yı ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Inter - Roma maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Inter - Roma maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 8.haftası dev bir maça sahne oluyor. Inter kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Roma'yı ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Inter - Roma maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Inter - Roma maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İtalya Serie A'nın 8.haftası dev bir maça sahne oluyor. Inter kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Roma'yı konuk ediyor. Bu zorlu müsabaka 1 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Inter - Roma maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Inter - Roma maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.