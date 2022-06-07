İtalya - Macaristan maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

UEFA Uluslar Ligi Grup elemelerinde İtalya kendi saha ve seyircisi önünde Macaristan'I konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Bunun içinde arama motorlarından İtalya - Macaristan maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İtalya - Macaristan maçı canlı yayınlanacak mı?