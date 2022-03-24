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İtalya - Kuzey Makedonya maçı canlı yayın! CANLI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play off heyecanı yaşanıyor. İtalya kendi saha ve seyircisi önünde Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İtalya - Kuzey Makedonya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-24 20:20:30
İtalya - Kuzey Makedonya maçı canlı yayın! CANLI

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play off heyecanı yaşanıyor. İtalya kendi saha ve seyircisi önünde Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İtalya - Kuzey Makedonya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

İtalya - Kuzey Makedonya maçı bu akşam saat 22:45'te oynanacak.

İtalya - Kuzey Makedonya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya - Kuzey Makedonya maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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