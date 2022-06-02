2021/22 sezonunun sona ermesinin ardından İtalya ve Arjantin, uluslararası mola sırasında Finalissima'da zafer için savaşacak.

Dünya futbolunun iki devi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Büyük Final'in galibi olmak için kozlarını paylaşacak. Peki, İtalya ile Arjantin maçı ne zaman? Lionel Messi maçta oynayacak mı?

EURO 2020'yi İtalya kazanırken, Copa America'yı Arjantin kazandı. Bu nedenle Mancini ve Scaloni takımları Finalissima'da karşı karşıya gelecek.

Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor ve Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonunu bir araya getirecek. UEFA ve CONMEBOL tarafından ortaklaşa düzenlenen Finalissima, Kıtalararası Süper Kupa anlamına gelmektedir.

Lionel Messi maçta oynayacak mı?

Arjantin'in kadrosunda Lionel Messi de bulunuyor ve PSG ile iyi bir sezon geçirmemiş olan yıldız, milli takımda istikrarlı bir performans sergiliyor. Arjantin'in Copa America galibiyetinde önemli rol oynayan Lionel Messi'nin İtalya'ya karşı oynaması bekleniyor.

İtalya ile Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya - Arjantin maçı, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak.

Finalissima, S Sport ve S Sport Plus ekranından naklen yayınlanacak.

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