İtalya'da Merih Demiral fırtınası

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Atalanta, Juventus'u deplasmanda Duvan Zapata'nın golüyle 1-0 yendi. Milli futbolcumuz Merih Demiral de eski takımı Juve'ye karşı oynadığı mücadelede maçın adamı seçildi.

Milli futbolcularımızın ülke dışındaki başarıları sürüyor.

Sezon başında Juventus'tan, Atalanta'ya transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu dünkü maçlarda oynadıkları başarılı futbol ile göz doldururken, iki futbolcu ile ilgili haberler İtalyan basının manşetlerine taşındı.

İtalya Serie A'da Atalanta, deplasmanda Juventus'u Zapata'nın golüyle 1-0 yenerken, maça milli futbolcumuz Merih Demiral damgasını vurdu.

Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, ligin iddialı takımlarından Atalanta'yı konuk etti.

Maçın ilk yarısında ev sahibi takım pozisyonlar bulmasına karşın Atalanta, Duvan Zapata ile 28. dakikada öne geçti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de gol için fırsatlar yakalasa d maçta başka gol olmadı ve Atalanta, Juventus'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla, Atalanta puanını 28'e yükseltti ve 4. basamaktaki yerini korudu. Bu galibiyet ayrıca, Atalanta'nın Juventus'u Torino'da 1989'dan bu yana yendiği ilk maç oldu.

Juventus ise ligde 5. yenilgisini Atalanta karşısında yaşadı. Siyah-beyazlılar, 21 puanla 8. sırada yer aldı. Allegri yönetimindeki Juventus, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye 4-0 kaybettikten sonra ligde de yenilerek üst üste 2. maçında sahadan boynu bükük ayrıldı.

Merih Demiral maçın en iyisi seçildi

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Merih, Juventuslu forvetlere adeta göz açtırmadı. Savunmada yaptığı kritik hamlelerle galibiyette başrol oynayan Merih, Serie A'nın sponsoru TIM tarafından "maçın en iyisi" seçildi.

Hakan Çalhanoğlu attı, Inter kazandı

Öte ylandan İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 yendi.

Venedik'teki Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Venezia'ya konuk oldu. Inter'i öne geçiren golü, 34. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı: 1-0. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu, 57. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı. Inter, ikinci yarıda farkı açmak için yüklenirken, aradığı golü 90 6. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ile buldu. Zirveyle puan farkını 1'e indirdi Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 yenerek puanını 31'e yükseltti ve 3. basamaktaki yerini korudu. Inter, bu galibiyetle ve maç fazlasıyla ligin ilk iki basamağında yer alan Milan ve Napoli ile puan farkını 1'e indirdi. Venezia ise bu sezonki 7. yenilgisini Inter'den aldı ve haftayı puansız kapattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.