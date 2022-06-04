İtalya - Almanya maçını canlı izle! ULUSLAR LİGİ

UEFA Uluslar Ligi Grup maçında İtalya kendi saha ve seyircisi önünde Almanya'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından İtalya - Almanya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İtalya - Almanya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?