İsviçre - İspanya maçını canlı izle! AVRUPA ULUSLAR LİGİ

UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup elemelerinde İsviçre kendi saha ve taraftarı önünde İspanya'yı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan İsviçre - İspanya maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından İsviçre - İspanya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İsviçre - İspanya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?