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TIMETURK / SPOR / İsviçre - İspanya maçını canlı izle! AVRUPA ULUSLAR LİGİ

İsviçre - İspanya maçını canlı izle! AVRUPA ULUSLAR LİGİ

UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup elemelerinde İsviçre kendi saha ve taraftarı önünde İspanya'yı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan İsviçre - İspanya maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından İsviçre - İspanya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İsviçre - İspanya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-06-09 20:58:06
İsviçre - İspanya maçını canlı izle! AVRUPA ULUSLAR LİGİ

UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup elemelerinde İsviçre kendi saha ve taraftarı önünde İspanya'yı ağırlıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan İsviçre - İspanya maçını ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından İsviçre - İspanya maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İsviçre - İspanya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

İsviçre - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde İsviçre - İspanya kozlarını paylaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele bu akşam saat 21:45'te oynanacak.

İsviçre - İspanya maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

İsviçre - İspanya maçı S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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