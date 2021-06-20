İsviçre ile ilk maçta 5-1 kaybettik

İsviçre ile 1952 yılında evimizde yaptığımız ilk özel karşılaşma 5-1 mağlup olmuştuk. 2006 Dünya şampiyonası elemelerindeki karşılaşmada İsviçre evinde Türkiye'yi 2-0 yenerken devamındaki karşılaşmada 4-2'lik skor elde ettik

Türkiye A milli takımı İsviçre ile terihi bir maça çıkıyor. "Ya tamam ya devam" diyeceğimiz karşılaşmada gözler aynı zamanda rakiplerimizin alacağı skorlarda olacak.

Biz de rakibimizle ilgili bazı bilgileri derledik...

İlk maçını 1905 yılında oynadı

İlk maçını 12 Şubat 1905 tarihinde Fransa karşısında oynayan İsviçre Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan ziyade Dünya Kupası'nda daha fazla başarıya sahiptir.Dünya Kupası tarihinde 3 çeyrek final, 4 birinci tur, 3 son 16 turu başarısı ile hiç de kötü olmayan İsviçre, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ise 1996 yılına kadar elemeleri geçememiştir. 1996'da ise ilk kez 1.Tur başarısı elde eden İsviçre, sonraki turnuvada yine elemelerde takılı kalmıştır. EURO 2004 ve EURO 2008'de etkili performans sergileyen İsviçre, 2012 yılında yine elemelerde takılı kalmıştır.

İsviçre Futbol Federasyonu

İsviçre Futbol Federasyonu (SFV), ulusal futbolun çatı kuruluşu. 1895'te kuruldu ve 1904'te dünya futbol federasyonu FIFA'yı kuran yedi ulusal federasyondan biriydi. Bugün SFV ülkedeki en önemli spor derneklerinden biridir. SFV üç bölüme ayrılmıştır ve 1.389 kulüp, 14.206 takım ve 273.644 lisanslı oyuncuya sahiptir. Derneğin merkezi Muri'deki İsviçre Futbol Evi'ndedir ve Dominique Blanc 1 Temmuz 2019'dan bu yana merkezi başkandır.

İsviçre ile yaptığımız tarihi maçların profili

Türkiye, İsviçre ile 1952 yılında ilk özel karşılaşmasında evinde 5-1 mağlup oldu.

İkinci karşılaşmada ise bir yıl sonra İsviçre'de İsviçre'yi 2-1 yendik.

Türkiye 1969 yılında bir özel maçta İsviçre'yi konuk ettiği maçtda 3-0'lık galibiyete imza attı.

1971 yılında özel maçta ise İsviçre'ye evinde 4-0 yenildik.

1973 yılında 1974 Dünya Şampiyonası eleme maçında İsviçre ile 0-0 beraberlik elde ettik.

Türkiye ikinci maçta ise rakibini 2-0 mağlup etti.

1976 yılı Avrupa şampiyonası eleme maçında Türkiye İsviçre'yi 2-1 yenerken devamındaki karşılaşmada 1-1'lik skor elde ettik.

1985 yılında yapılan özel maçta İsviçre-Türkiye karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.

1 yıl sonraki özel maçta ise Türkiye evinde İsviçre'yi 1-0'lık skor ile mağlup etti.

1994 yılında 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye ev sahipliğindeki karşılaşmada 2-1 yenildi. Devamındaki maçta ise deplasmanda Türkiye rakibini 2-1 yendi.

2006 Dünya şampiyonası elemelerindeki karşılaşmada İsviçre evinde Türkiye'yi 2-0 yendi. Devamındaki karşılaşmada ise İsviçre'yi 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardık.

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