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İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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TIMETURK / SPOR / İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Play Off Yarı Final maçında İsveç kendi saha ve seyircisi önünde Çekya'yı ağırlıyor. Peki İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

12 Dakika Önce
2022-03-24 00:31:21
İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Eleme maçında İsveç kendi saha ve seyircisi önünde Çekya'yı ağırlıyor. Peki İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta?

İsveç - Çekya maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te oynanacak.

İsveç - Çekya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İsveç - Çekya maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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