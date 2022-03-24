İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Play Off Yarı Final maçında İsveç kendi saha ve seyircisi önünde Çekya'yı ağırlıyor. Peki İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?