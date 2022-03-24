İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022 Dünya Kupası Play Off Yarı Final maçında İsveç kendi saha ve seyircisi önünde Çekya'yı ağırlıyor. Peki İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-24 00:31:21
2022 Dünya Kupası Eleme maçında İsveç kendi saha ve seyircisi önünde Çekya'yı ağırlıyor. Peki İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta?
İsveç - Çekya maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te oynanacak.
İsveç - Çekya maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İsveç - Çekya maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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