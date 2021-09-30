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TIMETURK / SPOR / İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!

Şampiyonlar Ligi'nin 2.haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin sürprizi ise Portekiz ekibi Benfica'dan geldi.

2 Saat Önce
2021-09-30 00:10:50
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizini Barcelona'yı farklı mağlup eden Benfica'dan geldi.

İşte gecenin sonuçları;

E Grubu

Bayern Münih 5 - 0 D.Kiev

Benfica 3 - 0 Barcelona

F Grubu

Atalanta 1 - 0 Young Boys

M.United 2 - 1 Villareal

G Grubu

Salzburg 2 - 1 Lille

Wolfsburg 1 - 1 Sevilla

H Grubu

Zenit 4 - 0 Malmö

Juventus 1 - Chelsea 0

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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