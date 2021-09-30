İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları!
Şampiyonlar Ligi'nin 2.haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin sürprizi ise Portekiz ekibi Benfica'dan geldi.
2021-09-30 00:10:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizini Barcelona'yı farklı mağlup eden Benfica'dan geldi.
İşte gecenin sonuçları;
E Grubu
Bayern Münih 5 - 0 D.Kiev
Benfica 3 - 0 Barcelona
F Grubu
Atalanta 1 - 0 Young Boys
M.United 2 - 1 Villareal
G Grubu
Salzburg 2 - 1 Lille
Wolfsburg 1 - 1 Sevilla
H Grubu
Zenit 4 - 0 Malmö
Juventus 1 - Chelsea 0
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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