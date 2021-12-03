İşte Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyerine Adana Demirspor'da nokta koymak istiyor. Mavi Şimşekler'e büyük bir sempati duyan ve baba tarafından Adanalı olan milli Burak Yılmaz'ın yeşil sahalara Adana Demirspor taraftarı önünde veda etmek istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 takımı Lille'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki milli futbolcu Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı kulüp ortaya çıktı.

BAŞKAN İLE İYİ BİR İLİŞKİSİ VAR

Ajansspor'un haberine göre; Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını giyen Yılmaz futbolu Adana Demirspor'da bırakmak istiyor. Öte yandan; Yılmaz'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Asbaşkan Metin Korkmaz ile de ikili ilişkisi çok çok iyi durumda. Adana Demirspor'a ciddi bir sempatisi olan ve babası da Adanalı olan 36 yaşındaki forvet Mavi Şimşekler'in 1. Lig şampiyonluğunu sosyal medya hesabı Twitter'da kutlamıştı.

BURAK YILMAZ'IN ADANA DEMİRSPOR SEVDASI

Ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz, yeşil sahalara Adana Demirspor formasıyla veda edecek. Babası Adanalı olan Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor yönetimiyle arasının çok iyi olduğu biliniyor.

Süper Lig'de son olarak forma giydiği Beşiktaş'tan ayrılıp Lille'e transfer olan milli yıldız Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon adından oldukça söz ettirmişti. Geçen sezon 33 maçta 18 gol 5 asist yapan Burak Fransa'yı sallamıştı.

14 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Bu sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 14 maça çıkan Burak Yılmaz 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.