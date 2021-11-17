İşte A Milli Takım'ın play-offlardaki muhtemel rakipleri

2022 FIFA Dünya Kupası G grubu son maçında A Milli Takım deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı. 26 Kasım'da yapılacak kura önce A Millilerimizin, play-offlardaki muhtemel rakipleri belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda play-off turu oynamaya hak kazandı. Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

HOLLANDA DİREKT GİTTİ

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası katılımı açısından kritik bir öneme sahip maçta Hollanda, Norveç'i 84. dakikada Bergwijn'in, 90+1. dakikada Depay'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Hollanda bu galibiyetiyle grubu lider bitirdi ve 2022 Dünya Kupası biletini kaptı. Bu sonuçla Dünya Kupası'na direkt gitme şansımız sona ererken biz de play-offlara gitmeye hak kazandık.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

MİLLLİLER SERİ BAŞI DEĞİL

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde toplamda 10 grupta maçlar oynandı. 10 grupta oynanan maçlarda 2. olan 10 takım ve en iyi 3. sırada yer alan takım play-off oynama hakkında sahip oldu. Bu 12 takımın 6'sı seri başı olurken, diğer 6 takım seri başı olmuyor. A Milli Takımımız kuraya seri başı olarak katılmıyor. Play-Off'a katılan takımlardan seri başı olanlar ve bizim rakiplerimiz; Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler. Seri başı olmayan takımlar ise Türkiye, Polonya, Finlandiya, Avusturya, Kuzey Makedonya, Çekya. İşte muhtemel rakiplerimizin değerlendirmeleri

İSKOÇYA

2022 Dünya Kupası I grubunda yer alan İskoçya, A Milli Takımımızın Play-off'lardaki rakipleri arasında yer alıyor. I grubunda Danimarka lider çıkarken, İskoçya 2 sırada play-off'lara kaldı. İskoçya'nın kadrosunda Liverpool'dan Robertson, Manchester United'tan Scott McTominay, Arsenal'dan Tierney ve Aston Villa'dan McGinn gibi dünya yıldızları bulunuyor. İskoçların kadro değeri ise 262,650 milyon euro

İSVEÇ

2022 Dünya Kupası eleme gruplarında B grubunda yer alan İsveç, başka bir Avrupa devi İspanya'nın 1. sırada bitirmesiyle gruptan 2. olarak çıkarak play-off'larda A Milli Takımımızın rakipleri arasında yer aldı. Kadrosunda Zlatan İbrahimovic, Kulusevski, Alexander Isak ve Lindelöf gibi dünya yıldızlarını bulunduran İsveç'i kadro değeri 226,100 milyon euro.

PORTEKİZ

2022 Dünya Kupası Grup eleme maçlarında en zorlu rakiplerimizden biri olan ekip ise Portekiz. Geçtiğimiz akşam oynanan maçta uzatmalarda Sırbistan'a yenilen Portekiz milli takımı liderlikten bir anda play-off'lara kaldı. Portekiz'i son dakika golüyle yenen Sırbistan ise lider olarak direkt Dünya Kupası biletini aldı. Kadrosunda Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes, Ruben Dias ve Bernardo Silva gibi dünya yıldızlarını bulunduran Portekiz milli takımının kadro değeri 977 milyon euro.

RUSYA

2022 Dünya Kupası Grup elemelerinde h grubunda büyük bir çekişme yaşandı. Hırvatistan'ın 23. puanla 1. sırada dünya kupasını garantilediği grupta 2. sırada yer alan Rusya 22 puanla play-off'larda rakiplerimiz arasında yer aldı. Kadrosunda Golovin, Mario Fernandes, Zobnin ve Miranchuk gibi yıldızları bulunduran Ruslar'ın kadro değeri ise 213 milyon euro.

İTALYA

EURO 2020'de aynı grupta yer aldığımız İtalya, yaşadığı sürpriz puan kayıpları nedeniyle play-off'lara kalan en sürpriz takımlardan biri oldu. Dünya Kupası 2022 grup elemeleri C grubunda yer alan İtalya, son maçta Kuzey İrlanda ile 0-0 berabera kalan İtalyanlar, İsviçre'nin ardından 2. sırada yer alarak A Milli Takımımızın rakiplerinden biri oldu. italyanların kadrosunda, Chiesa, Donnarumma, Barella, Verratti, İnsigne ve Chiellini gibi dünya yıldızları bulunurken, Mancini'nin takımı 1.098.000.000 değerinde.

GALLER

2022 Dünya Kupası eleme Grupları E'de yer alan Galler, Belçika'nın ardından grupta 2. sırada yer alarak play-off'larda A Milli Takımımızın rakipleri arasında yer aldı. EURO 2020'de İtalya ile birlikte aynı grupta yer aldığımız Galler'e grubun 2. maçında 2-0 yenilip gruptan çıkma şansımızı yitirmiştik. Galler'in kadrosunda Gareth Bale, Daniel James, Ben Davies ve Aaron Ramsey gibi yıldızlar bulunuyor.

PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekimi ardından play-off maçları şu tarihlerde olacak:Yarı finaller: 24-25 MartFinaller: 28-29 Mart

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE?

Eleme turları ardından kura çekilişi 26 Kasım 2021 Cuma günü TSİ 19:00'da yapılacak. İsviçre, Zürih'te gerçekleşecek. Çekiliş, FİFA'nın resmi internet adresinden canlı yayımlanacak. TV kanallarından da verilecek.

KUNTZ İSTEMEDİĞİ İKİ TAKIMI AÇIKLADI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. İki maçta altı puan hedeflerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Kuntz, “Aslında ben kesinlikle üzgün değildim. Aslında sizlerle daha sık görüşmeliyiz. Böylelikle benim ne zaman üzgün ya da mutlu olduğumu anlayabilirsiniz. Benim aslında iç duygularım şu şekildeydi; İki maçta altı puan almak istiyoruz, demiş bir hoca, bunu başarmış. Bunun tatminini yaşıyordum” diye konuştu.

“RAKİPLERİMİZİN HEPSİ ZORLU”

Play-off yarı final turundaki muhtemel rakiplerine de değinen tecrübeli teknik adam, “Büyükannemin söylediği bir söz ile yanıt vermek istiyorum, ‘Etki edemeyeceğiniz şeylerle ilgili olarak fazla düşünmemeniz lazım.' Muhtemel rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği maçımızı deplasmanda oynayacağız. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır ama illaki bir yorum yapmak gerekirse tabii ki Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.