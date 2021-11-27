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TIMETURK / SPOR / İstanbulspor ve Altaş Denizlispor puanları paylaştı

İstanbulspor ve Altaş Denizlispor puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftasında İstanbulspor, sahasında Altaş Denizlispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren müsabaka ikinci devrede karşılıklı atılan birer golle 1-1 berabere tamamlandı.

25 Dakika Önce
2021-11-27 16:13:42
İstanbulspor ve Altaş Denizlispor puanları paylaştı

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Altaş Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, ilk devresi golsüz sonra eren müsabakanın 68. dakikasında Melih Kabasakal'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Altaş Denizlispor, İstanbul temsilcisine 81. dakikada tecrübeli forveti Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle yanıt verdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmadı ve İstanbulspor-Altaş Denizlispor maçı 1-1 eşitlikle berabere tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 20'ye çıkaran İstanbulspor, maç fazlası ve averajla 6. sıraya yerleşti.

İstanbul deplasmanından 1 puanla ayrılan Altaş Denizlispor ise 15 puanla 13. sırada konumlandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Cemal Alpay

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Okan Erdoğan), Ali Yaşar, Melih Kabasakal (Dk. 89 Emir Kaan Gültekin), Topalli (Dk. 84 Berkay Görmez), Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Ferhat Yazgan), Eslem Öztürk, Ethemi (Dk. 89 Cajic), İbrahim Yılmaz

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 89 Onazi), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Özer Özdemir, Aissati, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe (Dk. 73 Asım Hamzaçebi), Gökhan Süzen (Dk. 73 Okan Derici), Mayi (Dk. 57 Mustafa Çeçenoğlu), Ömer Şişmanoğlu

Goller: Dk. 68 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Osman Zeki Korkmaz (Teknik direktör) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Alperen Uysal, Dk. 45+4 Emrecan Uzunhan, Dk. 59 Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan (Maç bittikten sonra) (İstanbulspor), Dk. 41 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 64 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90 Onazi (Altaş Denizlispor)

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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