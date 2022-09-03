İstanbulspor'un bu hafta maçı yok mu? İstanbulspor 5. hafta maç neden oynamadı? İstanbulspor Bay mı geçti? Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları 2 Eylül Cuma günü oynana Ümraniyespor Trabzonspor karşılaşmasıyla başladı. 18 takımın birbiriyle eşleşeceği her hafta bir takım eşleşme dışı kalıyor ve haftayı bay geçiyor. 5. haftada bay geçen takım ise İstanbulspor oldu. İstanbulspor 4 karşılaşmada 3 puan toplayarak 14. sırada yer alıyor.

İstanbulspor'un bu hafta maçı yok mu? İstanbulspor 5. hafta maç neden oynamadı? İstanbulspor Bay mı geçti? Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları 2 Eylül Cuma günü oynana Ümraniyespor Trabzonspor karşılaşmasıyla başladı. 18 takımın birbiriyle eşleşeceği her hafta bir takım eşleşme dışı kalıyor ve haftayı bay geçiyor. 5. haftada bay geçen takım ise İstanbulspor oldu. İstanbulspor 4 karşılaşmada 3 puan toplayarak 14. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de heyecan dorukta. 2022-2023 Süper Lig sezonunda takımlar lige bomba gibi başladı. Bir yandan transfer çalışmalarına da devam eden takımlar Süper Lig'de alacağıo galibiyetlerle konumunu güçlendirmek istiyor. 19 takımın yer aldığı Süper Lig'de fikstür geçtiğimiz ay çekildi. 5. hafta mücadelelerin başladığı Süper Lig'de İstanbulspor taraftarları kendi takımlarının neden maç yapmadığını merak etmeye başladı.

İstanbulspor'un bu hafta maçı yok mu?

İstanbulspor Süper Lig'in 5. haftasında bay geçiyor. İstanbulspor 6. hafta müsabakalarında Sivasspor ile karşılaşacak.

İstanbulspor 5. hafta maç neden oynamadı?

Her hafta bir takım Süper Lig'de haftayı bay geçiyor. O haftayı maç oynamadan geçen takım bir sonraki hafta rakibi ile karşılıyor. Bu hafra bay geçen takım İstanbulspor oldu.

Süper Lig 5. hafta maçları

02.09.2022 21:00 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

03.09.2022 19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

03.09.2022 19:15 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - CORENDON ALANYASPOR

03.09.2022 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

03.09.2022 21:45 BITEXEN GİRESUNSPOR - ARABAM.COM KONYASPOR

04.09.2022 19:15 ATAKAŞ HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

04.09.2022 21:45 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

04.09.2022 21:45 MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

05.09.2022 21:00 GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.