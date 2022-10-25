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İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

2 Gün Önce
2022-10-25 16:00:03
İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri kullanıldı.

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Paylaşımda, Tekke ve Sarıalioğlu'nun yer aldığı imza töreni fotoğraflarına da yer verildi.

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Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmasının ardından 45 yaşındaki Fatih Tekke, kariyerinde üçüncü kez İstanbulspor'un başına geçti.

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