İstanbulspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
TFF 1.Lig'de play off heyecanı yaşanıyor. İstanbulspor - Erzurumspor yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Birçok futbol sever bu müsabakanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-05-28 17:13:08
TFF 1.Lig'de play off heyecanı yaşanıyor. İstanbulspor - Erzurumspor yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Birçok futbol sever bu müsabakanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
İstanbulspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta?
İstanbulspor - Erzurumspor play off yarı final maçında karşılaşıyor. İstanbulspor - Erzurumspor maçı 29 Mayıs Pazar günü saat 18:00da oynanacak.
İstanbulspor - Erzurumspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Play off yarı final rövanş maçı olan İstanbulspor - Erzurumspor maçı TRT Spor ve BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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