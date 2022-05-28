İstanbulspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig'de play off heyecanı yaşanıyor. İstanbulspor - Erzurumspor yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Birçok futbol sever bu müsabakanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?