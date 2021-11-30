İstanbulspor – Afyonspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. İstanbulspor – Afyonspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka canlı yayınlanacak mı?