İstanbulspor – Afyonspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. İstanbulspor – Afyonspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka canlı yayınlanacak mı?
2021-11-30 11:11:45
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. İstanbulspor – Afyonspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka canlı yayınlanacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. İstanbulspor – Afyonspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?
İstanbulspor – Afyonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası Maçları canlı yayınlayan tek adres A Spor'dur. Saat 14:00'de başlayan müsabaka A Spor bülteninde yer almıyor. Fakat, maç saatinde yayıncı kuruluş canlı yayınlayabilir veya geniş özet şeklinde müsabayı verebilir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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