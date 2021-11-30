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TIMETURK / SPOR / İstanbulspor – Afyonspor maçı canlı yayınlanacak mı?

İstanbulspor – Afyonspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. İstanbulspor – Afyonspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka canlı yayınlanacak mı?

3 Saat Önce
2021-11-30 11:11:45
İstanbulspor – Afyonspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. İstanbulspor – Afyonspor karşı karşıya geliyor. Peki bu nefesleri kesecek müsabaka canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. İstanbulspor – Afyonspor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda?

İstanbulspor – Afyonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Maçları canlı yayınlayan tek adres A Spor'dur. Saat 14:00'de başlayan müsabaka A Spor bülteninde yer almıyor. Fakat, maç saatinde yayıncı kuruluş canlı yayınlayabilir veya geniş özet şeklinde müsabayı verebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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