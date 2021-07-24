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TIMETURK / SPOR / İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi

İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.

2 Saat Önce
2021-07-24 11:10:02
İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.

Son 64 turda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdalrasool ile 26 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelmesi beklenen Nourine, aynı kilodaki İsrailli rakibiyle olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı aldı.
Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.

Cezayirli judocunun lisansı askıya alındı

Öte yandan Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), İsrailli bir rakiple karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çekilen Cezayirli judocu Fethi Nourine'nim lisansını askıya aldı. Cezayir Judo Federasyonu da sporcunun akreditasyonunu geri çekti.

Cezayirli judocunun kararının, olimpiyatların "felsefesine tamamen aykırı" olduğunu vurgulayan IJF yetkilileri, "Her türlü ayrımcılığa karşı katı bir politikamız var, sporda dayanışmayı temel bir ilke olarak teşvik ediyoruz" dedi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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