İspanyol basını duyurdu: Fatih Terim Sevilla’ya mı gidiyor?

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

Julen Lopetegui yönetiminde La Liga'ya çok kötü bir başlangıç yapan Sevilla, geride kalan 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alırken İspanyol çalıştırıcının geleceği sorgulanmaya başlandı.

Kötü gidişat sonrası Sevilla'nın Teknik Direktör Julen Lopetegui ile yolları ayırmayı düşündüğü belirtilirken adaylar arasındaki isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği iddia edildi.

İspanyol Spor programı Carrusel Deportivo'da yer alan bir habere göre, Fatih Terim, Sevilla'nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyor.

HULL CİTY İDDİASI

Şota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City için yeni teknik direktör adayları arasında Şenol Güneş ve Sergen Yalçın ile birlikte Fatih Terim ismi de öne sürülmüştü.

Kariyerinde İtalya Serie A'da Fiorentina ve Milan gibi büyük kulüpleri çalıştıran Fatih Terim, İspanyol ekibinin başına geçmesi durumunda üçüncü kez Avrupa'da bir takım çalıştırmış olacak.