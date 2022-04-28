DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İspanya'nın dev kulübünden Merih Demiral'a kanca! İşte istenilen bonservis bedeli
ABD: Rusya Merkez Bankasının fonlarına el konulabilir
Guterres: Ukrayna ile her adımı koordine ederek çabalarımızı artıracağız
Banyolar için Klozet Seçim Rehberi ve Dekorasyon Önerileri
Gizemli hepatit vakaları artıyor
Ermenistan ile normalleşme süreci: Görüşme 3 Mayıs'ta
Fas doğal gaz sorununa çözüm arıyor
Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak? Adana'da ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak? Adana bayram namazı vakti
Rusya'dan Kiev şehir merkezine saldırı
Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden 3'ü daha ölü bulundu
Leipzig - Rangers maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI İZLE
Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 256
'NATO askeri güç olarak Rusya'dan daha üstün'
İklim değişikliği 'yeni bulaşıcı hastalık' riskini artırabilir
Manchester United - Chelsea maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

TIMETURK / SPOR / İspanya'nın dev kulübünden Merih Demiral'a kanca! İşte istenilen bonservis bedeli

İspanya'nın dev kulübünden Merih Demiral'a kanca! İşte istenilen bonservis bedeli

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'a La Liga'nın iki dev kulübü Real Madrid ve Atletico Madrid talip oldu.

13 Dakika Önce
2022-04-28 23:43:31
İspanya'nın dev kulübünden Merih Demiral'a kanca! İşte istenilen bonservis bedeli

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'a La Liga'nın iki dev kulübü Real Madrid ve Atletico Madrid kanca attı.

Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral için Real Madrid ve Atletico Madrid devreye girdi. İtalyan ekibinin 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katmayı planladığı Merih Demiral için en az 50 milyon euro istediği öne sürüldü.

İspanya'nın iki dev kulübü talip oldu!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Atalanta geçtiğimiz yaz Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Merih Demiral'ın 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almak istiyor.

Haberde İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Atletico Madrid'de de teknik direktör Diego Simeone'nin milli oyuncuyu ısrarla istediği belirtildi. Transferde öne çıkan takım ise Real Madrid.

Atalanta, 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alacağı Merih Demiral için en az 50 milyon euro gelir elde etmek istiyor. Real Madrid ve Atletico Madrid ise İtalyan ekibine teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Merih Demiral, bu sezon Atalanta formasıyla 38 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş