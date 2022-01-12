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TIMETURK / SPOR / İsmail Kartal Fenerbahçeli futbolculara ne dedi? İsmail Kartal'ın ilk mesajı ne oldu?

İsmail Kartal Fenerbahçeli futbolculara ne dedi? İsmail Kartal'ın ilk mesajı ne oldu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli oyuncularla yaptığı tanışma toplantısı yaptı. Kartal Fenerli oyunculara neler söyledi? Mesut Özil ve Gustavo ne karşılık verdi?

1 Saat Önce
2022-01-12 23:22:59
İsmail Kartal Fenerbahçeli futbolculara ne dedi? İsmail Kartal'ın ilk mesajı ne oldu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli oyuncularla yaptığı tanışma toplantısında, “Fenerbahçe ruhunu, birlikteliğini ve gücümüzü, kendimize olan yüksek özgüvenimizi her maç rakibe hissettirmeliyiz. Bu coşkuyu, bu enerjiyi ve birlikteliğimizi, maç kazanma açlığımızı rakibe hissettirmeliyiz. Bunu sağladığımızda istediğimiz sonuçlar kendiliğinden gelecektir” dedi.

İsmail Kartal'ın ilk mesajı ne oldu?

Milliyet Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın başında çıktığı ilk antrenman öncesi Can Bartu Tesislerinde oyuncularla tanışma toplantısı yaptı. Öncelikle kendi kariyerinden bahseden İsmail Kartal, “11-12 sene bu takımda aralıksız futbol oynadım. Türk futbol tarihinin en büyük şampiyonluklarını kazandık. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden birkaç tanesiyle çalışmak bana nasip oldu. Son 7-8 senedir de teknik direktörlük yapıyorum. 2014-15 yılında da bu takımın teknik direktörü bendim. Takım otobüsünün kurşunladığı sene. Ben büyük bir Fenerbahçe taraftarıyım. Hayatım bu şehirde, bu kulübün içinde geçti” diye konuştu.

Mesut Özil ve Gustavo ne karşılık verdi?

İsmail Kartal'ın konuşmasından sonra söz alan takım kaptanlarından Mesut Özil, “Sizin de dediğiniz gibi her birimiz sevgi ve saygıyla hep beraber çalışarak bu süreci atlatabiliriz. Biz her sorumluluğu almaya hazırız” ifadelerini kullanırken, Luiz Gustavo ise “Hiç şüphe yok ki bu durumdan çıkmak ve sizin ne istediğinizi anlamak için elimizden geleni yapacağız ve takım olarak hepimiz en iyimizi vereceğiz” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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