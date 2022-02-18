İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu: Biz pes etmedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag mağlubiyeti sonrası konuştu.

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çek ekibi Slavia Prag'a, Kadıköy'de 3-2 kaybetti. Mağlubiyetle birlikte Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndan protestolar yükselirken, teknik direktör İsmail Kartal da son düdüğün ardından yenilgiyi değerlendirdi.

'Cevap verdik'

Maçın dengede gittiğini söyleyen tecrübeli hoca, "Her iki takım da istekli başladı, dengede giden maç oldu. Prag iyi kapanan, koşan, kontraya çıkan ve mücadele gücü yüksek takımdı. Biz de onlara bu şekilde cevap verdik. Onlar girdiği pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Rövanşta buradaki mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Biz pes etmedik, ikinci maça en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

'Min Jae için risk almadık'

Kim-Min Jae'nin sakatlığının maça etkisini değerlendiren İsmail Kartal, "Szalai ile Min Jae'nin uzun zamandır oynaması daha dengeli yapıyor o ikiliyi. Tisserand da girdikten sonra fena bir oyun çıkarmadı aslında. Yoğun maç trafiğinde herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kadro derinliğini geniş tutmak için değişiklik yapıyoruz. Min Jae yoruldu, adalesinde ağrı hissetti, risk almadık" ifadelerini kullandı.

'Ferdi aslan gibi oynadı!'

Maçın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na da övgüler yağdıran başarılı çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Ferdi neden sol bek oynuyor diyebilirler, elimizde sol bek yok, mecburen onu oynatıyorum. Novak olsa Ferdi'yi önde oynatacağız. Nasıl sağ tarafta Nazım'ı arkaya monte edip, Bright Samuel'i öne attıysak, Ferdi için de benzerini düşünüyorum. Sakat, hasta ve cezalılar olunca etkileniyoruz. Ferdi de maşallah sol bekte oynattık ama aslan gibi oynuyor." .