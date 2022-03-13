İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri: Tam onun oynayacağı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 5-2 sona eren Alanyaspor maçında yıldızlaşan Arda Güler için açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ATTIĞIMIZ İLK GOL TESADÜF DEĞİL BİZ ONA ÇALIŞIYORUZ"

Alanyaspor deplasmanında böyle bir takıma karşı 5 gollü galip gelmek, bunun dışında net pozsiyonlarımız var. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Ön tarafa aktif ve üretken oyuncularımızı alarak baskıyla başladık. Goller geldi. Sonradan giren oyuncularımız goller attı. Yükselen performansımız var. Her gün Samandıra'da oyuncularımla ve ekibimle beraber, bütün rakipleri çok iyi analiz ederek, oyuncularımıza net anlatıyorum. Bugün ilk attığımız gol tesadüf değil. Biz onu çalıştık. Çalışarak atılmış bir goldür.

"ALANYASPOR'A BİLEREK TOPU BIRAKTIK. RAKİPLERİMİZİ ANALİZ EDİYORUZ"

Çok emek harcıyoruz. Oyuncularımızla aramızda güven ve saygı ortamı var. Net bir şekilde ortaya koyduğumuz için çok iyi çalışıyoruz. Mesela bugün Alanyaspor'a bilerek topu bıraktık. Nerede bekleyeceğiz, nerede hızlanacağız, nerede oyunun yönünü değiştireceğiz? Bunlara hep çalışıyoruz biz.

"ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK? BUNU ÇOK İYİ PLANLIYORUZ"

Arda Güler ne zaman oynayacak bunları çok iyi planlıyoruz. Tam onun oynayacağı bir ortam vardı. Mesut abisiyle değiştirdik. Çok iyi katkı verdi. Bizim evladımız. Onu koruyoruz. Oynata oynata goller atacak, attıracak. .