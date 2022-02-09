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TIMETURK / SPOR / İsmail Kartal: Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor

İsmail Kartal: Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor yenilgisi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

37 Dakika Önce
2022-02-09 00:00:31
İsmail Kartal: Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor

Kadıköy'de oynanan maçta Son Dakika yenilen golle kupaya veda eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal, galibiyet için her şeyi yaptıklarını ancak hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını kaydetti.

Kayserispor'un Futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadığını ancak hak etmedikleri bir sonuçla elendiklerini belirten Kartal, "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik. Çok fazla istememize rağmen golü bulamadık. Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor. Böyle elenmeyi hak etmedik. Oyunumuzu geliştirdiğimizi görebiliyorum. Objektif olanlar da bunu görüyordur." diye konuştu. .

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