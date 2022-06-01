İskoçya - Ukrayna maçını canlı izle! Play Off yarı final

2022 Dünya Kupası Play Off yarı final maçında İskoçya kendi saha ve seyircisi önünde Ukrayna'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki İskoçya - Ukrayna maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?