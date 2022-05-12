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TIMETURK / SPOR / İskoçya'da Celtic, Hollanda'da Ajax şampiyon oldu

İskoçya'da Celtic, Hollanda'da Ajax şampiyon oldu

İskoçya ve Hollanda liginde sezonun şampiyonları belli oldu

48 Dakika Önce
2022-05-12 00:40:57
İskoçya'da Celtic, Hollanda'da Ajax şampiyon oldu

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Dundee United ile 1-1 berabere kalan Celtic, bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonluk grubunun 4. haftasında Dundee United'a konuk olan Celtic, 53. dakikada Georgios Giakoumakis'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Dylan Levitt, 72. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 90 yapan Celtic, son hafta öncesi Rangers'ın 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Celtic, son 11 sezonda 10. olmak üzere 52. şampiyonluğuna ulaştı.

Hollanda'da şampiyon Ajax

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 33. haftasında konuk ettiği Heerenveen'i 5-0 yenen Ajax, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Ajax, 19. dakikada Nicolas Tagliafico, 33. dakikada Steven Berghuis ve 38. dakikada Sebastien Haller'in (penaltıdan) attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Maçın 85. dakikasında Brian Brobbey, 90. dakikasında ise Edson Alvarez'le iki gol daha bulan Ajax, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Ajax, aldığı bu galibiyetle puanını 82'ye yükselterek bitime 1 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde etti. İkinci sıradaki PSV ise 78 puanda kaldı. AA .

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