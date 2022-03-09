İskendurunspor AŞ - 52 Orduspor FK maçını canlı izle!
TFF 3.Lig'in erteleme maçında İskendurunspor AŞ kendi saha ve seyircisi önünde 52 Orduspor FK'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-09 12:23:27
TFF 3.Lig'in erteleme maçında İskendurunspor AŞ kendi saha ve seyircisi önünde 52 Orduspor FK'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
İskendurunspor AŞ - 52 Orduspor FK maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.
İskendurunspor AŞ - 52 Orduspor FK maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
İskendurunspor AŞ - 52 Orduspor FK maçı ev sahibi kulübün YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. .
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