İskendurunspor AŞ - 52 Orduspor FK maçını canlı izle!

TFF 3.Lig'in erteleme maçında İskendurunspor AŞ kendi saha ve seyircisi önünde 52 Orduspor FK'yı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?