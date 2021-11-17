İskendurun AŞ - Çarşambaspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de 12.hafta maçında İskendurun AŞ kendi sahasında Samsun temsilcisi Çarşambaspor'u konuk ediyor. İskendurun AŞ - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 3.Lig'de 12.hafta maçında İskendurun AŞ kendi sahasında Samsun temsilcisi Çarşambaspor'u konuk ediyor. İskendurun AŞ - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 3. Lig 2. Grubunda zirve hesapları yapan Akdeniz temsilcisi İskenderun Spor,bugün saat 13.00'da İskenderun 5 Temmuz stadında oynayacağı Çarşambaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Jan Olde Hikerink nezaretinde tamamladı.

İskenderun 5 Temmuz stadında yapılan son antrenmanı İskenderun Spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat ile yöneticiler de izledi. Bugün saat 13.00 da oynanacak olan İskenderun Spor ile Çarşamba Spor müsabakasını Abdulbaki Ayyıldız, Turgut Evran ile Furkan Kocayıldız hakem üçlüsü yönetecek. Bu karşılaşma öncesi İskenderun Spor 22 puan ile grupta ikinci sırada yer alırken, Çarşamba Spor ise 8. puan ile son 17. sırada yer alıyor.

İskendurun AŞ - Çarşambaspor maçı hangi kanalda?

İskendurun AŞ - Çarşambaspor maçının yayın hakkı bulunmazken iki kulübün sosyal medya hesaplarından yayın hakları bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.