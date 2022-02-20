İskenderunspor AŞ - Bayrampaşaspor maçı canlı nasıl izlenir?
TFF 3.Lig'in 26.haftasında İskenderunspor AŞ kendi saha ve seyircisi önünde Bayrampaşaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-02-20 11:30:43
TFF 3.Lig'in 26.haftasında İskenderunspor AŞ kendi saha ve seyircisi önünde Bayrampaşaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
İskenderunspor AŞ - Bayrampaşaspor maçı hangi gün ve saatte?
İskenderunspor AŞ - Bayrampaşaspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 1r:00'da başlayacak.
İskenderunspor AŞ - Bayrampaşaspor maçı canlı nasıl izlenir?
İskenderunspor AŞ - Bayrampaşaspor maçı ev sahibi ekibin YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. .
YORUMLAR (0)