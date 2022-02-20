İskenderunspor AŞ - Bayrampaşaspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 3.Lig'in 26.haftasında İskenderunspor AŞ kendi saha ve seyircisi önünde Bayrampaşaspor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?