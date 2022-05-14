DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Eski eşi dahil tüm akrabası hedef
Rus askerlerin cesetleri soğutucu vagonlarda
İşitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu
Güney Osetya Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyor
Maliye emlakçılarla iş birliği yapacak
Almanya: Türklerin oyu büyük önem taşıyor
ABD’den bir açıklama daha! 'Türkiye ile çalışıyoruz'
Erdoğan’ın NATO tepkisine ilişkin ABD’den açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Kayınpederini baklavayla zehirledi: Yaptığım çocukça bir şeydi
Halide Edip Adıvar'ın yağlı boya tablosu ortaya çıktı
Ete ne kadar zam geldi? Kırmızı et zammı ne kadar? Ramazan bayramı sonrası kırmızı ete ikinci zam!
Geçici gelir/kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Kıl çadırlarda 'Tuz Gölü Obası' tatili
Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı

TIMETURK / SPOR / İşitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu

İşitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol finalinde İtalya'yı 3-1 yenen ay-yıldızlı milli takımımız, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

1 Saat Önce
2022-05-14 00:34:13
İşitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, final maçından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonluğunun ardından olimpiyatlarda da altın madalya kazanmayı başardı. Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda finalde İtalya ile karşı karşıya gelen milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİLERİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'yı mağlup ederek şampiyon olan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda  İtalya İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı mağlup ederek altın madalya kazanan  Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Harika bir performans gösteren milli voleybolcularımızı tek tek kutluyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş