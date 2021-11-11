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İrlanda - Portekiz maçını donmadan, HD kalitesinde izle!

TIMETURK / SPOR / İrlanda - Portekiz maçını donmadan, HD kalitesinde izle!

İrlanda - Portekiz maçını donmadan, HD kalitesinde izle!

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda nefesleri kesecek bir mücadele ile başlıyor. Cristiano Ronaldo'nun top koşturduğu Portekiz, İrlanda'ya misafir oluyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi kanalda?

2 Saat Önce
2021-11-11 13:07:02
İrlanda - Portekiz maçını donmadan, HD kalitesinde izle!

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda nefesleri kesecek bir mücadele ile başlıyor. Cristiano Ronaldo'nun top koşturduğu Portekiz, İrlanda'ya misafir oluyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupasi Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada İrlanda - Portekiz karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İrlanda - Portekiz maçı şifresiz mi? İrlanda - Portekiz maçı hakemi kim? İrlanda - Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

İRLANDA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İrlanda - Portekiz, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 11.11.2021 Perşembe bugün saat 19.45'te oynanacak.

İRLANDA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
İrlanda - Portekiz maçı uefa.tv platformundan yayınlanacak.

İRLANDA - PORTEKİZ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
İrlanda - Portekiz maçını izlemek için uefa.tv kullanıcısı olmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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